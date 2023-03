Covid, trasferito a Roma un fascicolo dell’inchiesta di Bergamo: indagati gli ex ministri Speranza, Grillo e Lorenzin (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’ex ministro della Salute Roberto Speranza e le sue predecessore Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin risulterebbero indagati in un filone dell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della pandemia che, per ragioni di competenza territoriale, è stato trasferito a Roma. Il reato ipotizzato su cui continueranno a indagare gli inquirenti Romani, scrive l’Agi, è quello di omissione in atti d’ufficio. Nello specifico, i tre ex ministri della Salute sarebbero indicati come «responsabili dell’omessa istituzione e rinnovo del Comitato nazionale per la pandemia». Oltre ai tre, ci sono altri otto indagati la cui posizione sarebbe stata trasmessa da Bergamo a Roma, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’ex ministro della Salute Robertoe le sue predecessore Giuliae Beatricerisulterebberoin un filonedella Procura disulla gestione della pandemia che, per ragioni di competenza territoriale, è stato. Il reato ipotizzato su cui continueranno a indagare gli inquirentini, scrive l’Agi, è quello di omissione in atti d’ufficio. Nello specifico, i tre exdella Salute sarebbero indicati come «responsabili dell’omessa istituzione e rinnovo del Comitato nazionale per la pandemia». Oltre ai tre, ci sono altri ottola cui posizione sarebbe stata trasmessa da, ...

