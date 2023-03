Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KavhOctavia : RT @mariogiordano5: 'Stanno sfruttando la cosa per biechi motivi politici', dice il capo gabinetto di Speranza durante il Covid. La 'cosa'… - giulianopessot : RT @fuoridalcorotv: Bugie Covid: la chiamavano scienza ma a decidere era solo Speranza #Fuoridalcoro - NelaBombelli : RT @AndreaM66756268: Qualche mese tra un post e l'altro. Il lasso temporale per realizzare di essere stati inculati. Seguono la scienza ma… - Venere781 : RT @fuoridalcorotv: Bugie Covid: la chiamavano scienza ma a decidere era solo Speranza #Fuoridalcoro - ErMarchese72 : RT @CathVoicesITA: Sul #Covid ci hanno giudicati sul terreno del sacro (#novax untore #virus male assoluto #scienza dogmatica #vaccino salv… -

La passata pandemia, per esempio, ha fornito alle grandi multinazionali farmaceutiche l'...positivo per la società civile è che parallelamente hanno trovato giovamento la ricerca e lain ...Il padre è morto dinel 2021. Come alcuni altri partecipanti al sit - in, pensa che 'un certo ...continuare a visitare e curare i pazienti con farmaci a disposizioni ed operare ine ...Il disorientamento 'da capogiro' creato durante la pandemia, l'alluvione di analisi di ... che è sempre stata un'arte, piuttosto che una. In breve, era stato l'inizio della fissazione ...

Video: Covid, La scienza fa quadrato: "Difendiamo chi era in prima linea" L'Arena

Un ‘manifesto’ per affrontare insieme, settore Salute francese e italiano, alcune delle principali priorità per stimolare un contesto sostenibile per gli investimenti in sanità nel nostro Paese. A lan ...Le grandi tragedie non sono mai tali e vissute allo stesso modo per tutti. Da sempre, infatti, esistono coloro i quali dal dolore altrui traggono vantaggi, specialmente di natura economica. La passata ...