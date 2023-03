Covid Italia, ricoveri in calo in ultima settimana: report Fiaso (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos Salute) - Riprende in modo significativo la discesa dei ricoveri Covid in Italia: -22% il dato dell'ultima settimana, anche le intensive fanno segnare -19% di pazienti con infezione da Sars Cov-2. E' quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso, la Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere, del 7 marzo. Si riduce ancora il numero dei ricoveri 'per Covid', ovvero pazienti con insufficienza respiratoria o polmonite, -23% di casi in ricovero ordinario, rappresentano il 35% dei casi con infezione da Sars Cov-2 negli ospedali. Hanno un'età media di 69 anni e nell'86% dei casi sono vaccinati da oltre sei mesi e soffrono di altre patologie, evidenzia il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos Salute) - Riprende in modo significativo la discesa deiin: -22% il dato dell', anche le intensive fanno segnare -19% di pazienti con infezione da Sars Cov-2. E' quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete, la Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere, del 7 marzo. Si riduce ancora il numero dei'per', ovvero pazienti con insufficienza respiratoria o polmonite, -23% di casi in ricovero ordinario, rappresentano il 35% dei casi con infezione da Sars Cov-2 negli ospedali. Hanno un'età media di 69 anni e nell'86% dei casi sono vaccinati da oltre sei mesi e soffrono di altre patologie, evidenzia il ...

