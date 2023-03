Covid, indagati Speranza, Grillo e Lorenzin. "Non hanno aggiornato piano pandemico" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il ministro della Salute Roberto Speranza e i suoi predecessori Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin sono indagati per omissione in atti d’ufficio in uno stralcio romano dell’inchiesta della Procura di... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il ministro della Salute Robertoe i suoi predecessori Giuliae Beatricesonoper omissione in atti d’ufficio in uno stralcio romano dell’inchiesta della Procura di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ???? Gli ex Ministri della Salute Roberto Speranza, Beatrice Lorenzin e Giulia Grillo sono indagati a Roma per omissi… - ultimora_pol : L'ex ministro della Salute Roberto #Speranza e i suoi predecessori Giulia #Grillo e Beatrice #Lorenzin sono indagat… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Banda Covid: indagati Conte e Speranza ???Italia e Germania frenano l’auto elettrica ???Stretti tr… - TerrinoniL : Speranza, Grillo e Lorenzin indagati per la gestione Covid - TheCarrese : RT @riktroiani: Adnkronos sostiene anche che l'ex numero due dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Ranieri Guerra e quattro 'tecn… -