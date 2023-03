Covid, inchiesta contro l'esecutivo Conte archiviata dal Tribunale dei ministri: «C'era situazione di incertezza» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Tribunale dei ministri ha archiviato la denuncia dei familiari di vittime e rappresentanze sindacali di base che avevano chiesto di indagare sull'esecutivo Conte per la diffusione del Covid... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ildeiha archiviato la denuncia dei familiari di vittime e rappresentanze sindacali di base che avevano chiesto di indagare sull'per la diffusione del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Inchiesta covid, le chat di Giulio #Gallera: 'Fanno schifo, vogliono prendersi la regione. Non ce l'hanno fatta con… - fattoquotidiano : Inchiesta Covid, Remuzzi: “La verità è che per troppi anni abbiamo smantellato la sanità pubblica. Succedesse doman… - NicolaPorro : ?? 'Avevo ragione io': Galli fa il fenomeno sull'inchiesta Covid ?? - KUNTAKI17968108 : RT @ImolaOggi: Inchiesta Covid, 'Speranza ordinava all’Iss di spaventare gli italiani, se possibile evocare scenari peggiori, non lasciare… - Celli_Seba : RT @TV2000it: ??+++ #Covid, indagati ex ministri @robersperanza, @GiuliaGrilloM5S e @BeaLorenzin per omissione in atti d'ufficio Inchies… -