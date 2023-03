Covid, inchiesta contro l'esecutivo Conte archiviata dal Tribunale dei ministri: «C'era situazione di incertezza» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono state decisioni dall'evidente 'carattere politico' quelle del Governo guidato da Giuseppe Conte i cui ritardi e le inefficienze nell'adozione delle misure organizzative e... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono state decisioni dall'evidente 'carattere politico' quelle del Governo guidato da Giuseppei cui ritardi e le inefficienze nell'adozione delle misure organizzative e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Inchiesta Covid, Remuzzi: “La verità è che per troppi anni abbiamo smantellato la sanità pubblica. Succedesse doman… - NicolaPorro : ?? 'Avevo ragione io': Galli fa il fenomeno sull'inchiesta Covid ?? - FrancescaChaouq : L’inchiesta sul #covid non è una vittoria dei no vax come dice @ProfMBassetti . Milioni di persone hanno subito eff… - Marisab79879802 : RT @francobaietti: Inchiesta Covid, “Speranza ordinava all’Iss di spaventare gli italiani”, Inchiesta Covid, Zampa: “Italia è stata un mode… - MRZ1977 : RT @Marco_dreams: Una semplice considerazione sulla inchiesta Covid: ok indagare sui destinatari degli avvisi di garanzia ma nessuno ricord… -