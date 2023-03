Covid, il Tribunale dei ministri archivia l’inchiesta contro il governo Conte (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Tribunale dei ministri ha archiviato la denuncia dei familiari delle vittime e delle rappresentanze sindacali di base, che avevano chiesto di indagare sul governo Conte per la diffusione del Covid durante la pandemia. Il procedimento è stato archiviato per Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese, Roberto Gualtieri e Alfonso Bonafede. Secondo il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ildeihato la denuncia dei familiari delle vittime e delle rappresentanze sindacali di base, che avevano chiesto di indagare sulper la diffusione deldurante la pandemia. Il procedimento è statoto per Giuseppe, Roberto Speranza, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese, Roberto Gualtieri e Alfonso Bonafede. Secondo il L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Solo in Italia le incertezze davanti al Covid diventano colpe da trascinare in tribunale (di P. Battista) - FrancescaChaouq : Non dovrebbe essere la magistratura ordinaria ad indagare su quello scempio che è stata la gestione del Covid. Dovr… - Libero_official : Il tribunale dei ministri archivia l'inchiesta promossa dai familiari delle vittime #Covid contro #Conte, #Speranza… - StefaniaFalone : Covid, il Tribunale dei Ministri archivia l'inchiesta contro Conte, Speranza e gli altri - Rog_2 : RT @antoniopolito1: Come volevasi dimostrare: Le inchieste così non servono a nulla, solo a rendere pubbliche le telefonate tra politici e… -