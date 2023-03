Covid: il 18 marzo 'Land Music', concerto di campane tra Bergamo e Brescia per le vittime (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Sabato 18 marzo, anniversario delle vittime del Covid, dalle ore 20 i campanili presenti sugli oltre 7.500 chilometri quadrati di territorio bergamasco e Bresciano suoneranno in un concerto commemorativo che accadrà simultaneamente in tutti i 448 Comuni delle due province e nelle rispettive parrocchie. L'iniziativa, intitolata 'Land Music', è parte del palinsesto Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023 e del più ampio progetto culturale 'Terre di mezzo'; una performance teritory-specific ideata dal duo artistico Nessun Dharma che rappresenta di fatto il concerto di campane più ampio mai eseguito al mondo. In ogni campanile, il numero di rintocchi sarà pari alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Sabato 18, anniversario delledel, dalle ore 20 i campanili presenti sugli oltre 7.500 chilometri quadrati di territorio bergamasco eno suoneranno in uncommemorativo che accadrà simultaneamente in tutti i 448 Comuni delle due province e nelle rispettive parrocchie. L'iniziativa, intitolata '', è parte del palinsestoCapitale italiana della Cultura 2023 e del più ampio progetto culturale 'Terre di mezzo'; una performance teritory-specific ideata dal duo artistico Nessun Dharma che rappresenta di fatto ildipiù ampio mai eseguito al mondo. In ogni campanile, il numero di rintocchi sarà pari alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EasyInve : Sabato 18 marzo a #Bergamo e #Brescia si terrà Land Music: le campane di 448 comuni suoneranno insieme, alle 20, in… - ItaliaViva : Mobilitazione #sanità: difendiamo il Servizio Sanitario Nazionale per i medici, gli infermieri e tutte le categorie… - CarloCalenda : Una diagnosi tempestiva può salvare la vita di una persona. Dobbiamo recuperare al più presto i milioni di screenin… - GalliGraziella1 : 8 Marzo 2020 L'ultima gara prima della sospensione del campionato causa Covid Juventus - Inter 2??-0?? Ramsey… - RaymondSg43 : RT @CathVoicesITA: Marzo 2022-entra in scena la #guerra in #Ucraina, il #Covid passa sullo sfondo e si scivola, senza soluzione di continui… -