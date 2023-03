Covid: gli ex ministri Speranza, Grillo e Lorenzin indagati per non aver rinnovato il Comitato per la pandemia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Da Bergamo a Roma, per il cosiddetto 'piano pandemico' non aggiornato e le attività che il ministero della Salute non avrebbe fatto. L'ex ministro della Salute Roberto Speranza e i suoi predecessori ... Leggi su globalist (Di mercoledì 8 marzo 2023) Da Bergamo a Roma, per il cosiddetto 'piano pandemico' non aggiornato e le attività che il ministero della Salute non avrebbe fatto. L'ex ministro della Salute Robertoe i suoi predecessori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GuidoDeMartini : ?? CON LA SCUSA DEL COVID, L’O.M.S. VORREBBE IMPORRE UNA CONVENZIONE V_I_N_C_O_LA_N_T_E PER GLI STATI ?? Spunta nuov… - fattoquotidiano : Il virus dell’ipocrisia. Gli stessi che oggi esultano per l’indagine di Bergamo allora non ci capivano nulla: ecco… - GavinoSanna1967 : Vedo che va di moda tra gli ultras della narrazione mainstream 'i novax sono tutti pro Putin, contro la macchina el… - KUNTAKI17968108 : RT @ImolaOggi: Inchiesta Covid, 'Speranza ordinava all’Iss di spaventare gli italiani, se possibile evocare scenari peggiori, non lasciare… - Biovlore : RT @RaffaellaRegoli: #covid ++GLI OSPEDALI COVID COME LAGER. DOVEVAMO LEGARE GLI ANZIANI AI LETTI, MANI E PIEDI ++I racconti shock delle in… -