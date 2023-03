Covid: fascicolo a Roma, indagati ex ministro Speranza, Grillo e Lorenzin (2) (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) - In totale sono 11 gli indagati presenti nel fascicolo trasmesso a Roma a metà novembre del 2022. I tre ex ministri - Speranza, Grillo e Lorenzin - sono ritenuti dalla procura di Bergamo essere "i responsabili dell'omessa istituzione/rinnovo del Comitato nazionale per la pandemia", individuati nei ministri della salute pro-tempore. E' finito nello stralcio anche il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro, ma per lui l'ipotesi è di truffa in riferimento a erogazioni pubbliche, vicenda probabilmente legata ai tamponi. Nell'atto vengono indagati e indicati come "responsabili per i dati falsi comunicati a Oms e Commissione Europea attraverso appositi questionari" l'ex numero due dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Ranieri Guerra e quattro 'tecnici' ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) - In totale sono 11 glipresenti neltrasmesso aa metà novembre del 2022. I tre ex ministri -- sono ritenuti dalla procura di Bergamo essere "i responsabili dell'omessa istituzione/rinnovo del Comitato nazionale per la pandemia", individuati nei ministri della salute pro-tempore. E' finito nello stralcio anche il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro, ma per lui l'ipotesi è di truffa in riferimento a erogazioni pubbliche, vicenda probabilmente legata ai tamponi. Nell'atto vengonoe indicati come "responsabili per i dati falsi comunicati a Oms e Commissione Europea attraverso appositi questionari" l'ex numero due dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Ranieri Guerra e quattro 'tecnici' ...

