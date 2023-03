**Covid: fascicolo a Roma, Guerra e altri indagati per dati falsi comunicati a Oms** (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - L'ex numero due dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Ranieri Guerra e quattro 'tecnici' del ministero della Salute sono indagati in uno stralcio Romano dell'inchiesta della procura di Bergamo per falso ideologico. Per la procura di Bergamo, che ha trasmesso per competenza territoriale, sono ritenuti "responsabili per i dati falsi comunicati a Oms e Commissione europea attraverso appositi questionari'. Gli altri indagati oltre a Guerra sono "direttori generali della Prevenzione del ministero della Salute e direttori dell'ufficio 3, in qualità di focal point di Oms, e dell'ufficio 5', si tratta di Claudio D'Amario, Francesco Maraglino, Loredana Vellucci e Mauro Dionisio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - L'ex numero due dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Ranierie quattro 'tecnici' del ministero della Salute sonoin uno stralciono dell'inchiesta della procura di Bergamo per falso ideologico. Per la procura di Bergamo, che ha trasmesso per competenza territoriale, sono ritenuti "responsabili per ia Oms e Commissione europea attraverso appositi questionari'. Glioltre asono "direttori generali della Prevenzione del ministero della Salute e direttori dell'ufficio 3, in qualità di focal point di Oms, e dell'ufficio 5', si tratta di Claudio D'Amario, Francesco Maraglino, Loredana Vellucci e Mauro Dionisio.

