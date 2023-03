Covid: familiari vittime, 'stralcio a Roma dà ancora più forza verso verità' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - "Questa notizia ci dà ancora più forza per proseguire il nostro cammino verso la verità e la giustizia che dobbiamo a tutti i nostri cari. La storia che stiamo riscrivendo si arricchisce di un nuovo capitolo. I pm Romani ora vaglieranno le posizioni e decideranno se procedere a una nuova iscrizione anche a Piazzale Clodio". Il direttivo dell'associazione #Sereniesempreuniti, costituito da familiare delle vittime di Covid, commenta così la notizia che uno stralcio dell'inchiesta della procura di Bergamo è stata trasmesso a Roma per competenza territoriale. Gli atti riguardano il mancato aggiornamento del piano pandemico e vedono, tra gli indagati a Bergamo, gli ex ministri della Salute Roberto Speranza, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - "Questa notizia ci dàpiùper proseguire il nostro camminolae la giustizia che dobbiamo a tutti i nostri cari. La storia che stiamo riscrivendo si arricchisce di un nuovo capitolo. I pmni ora vaglieranno le posizioni e decideranno se procedere a una nuova iscrizione anche a Piazzale Clodio". Il direttivo dell'associazione #Sereniesempreuniti, costituito da familiare delledi, commenta così la notizia che unodell'inchiesta della procura di Bergamo è stata trasmesso aper competenza territoriale. Gli atti riguardano il mancato aggiornamento del piano pandemico e vedono, tra gli indagati a Bergamo, gli ex ministri della Salute Roberto Speranza, ...

