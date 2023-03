Covid, da Bergamo trasmessi atti a Roma: tra gli indagati gli ex ministri della Salute Speranza, Lorenzin e Grillo (Di mercoledì 8 marzo 2023) La procura di Bergamo ha trasmesso un fascicolo a Roma con una decina di indagati, tra cui gli ex ministri della Salute Roberto Speranza, Beatrice Lorenzin e Giulia Grillo nell’ambito dell’indagine sul Covid. Come scriveva L’Eco di Bergamo, già il 2 marzo, la posizione delle due ex ministre è più attenuata e potrebbe essere archiviata ed è relativa all’aggiornamento del piano pandemico, che era fermo al 2006: devono rispondere di omissione di atti d’ufficio. Il trasferimento è legato alla competenza territoriale. indagati anche l’ex numero due dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Ranieri Guerra e quattro tecnici del ministero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) La procura diha trasmesso un fascicolo acon una decina di, tra cui gli exRoberto, Beatricee Giulianell’ambito dell’indagine sul. Come scriveva L’Eco di, già il 2 marzo, la posizione delle due ex ministre è più attenuata e potrebbe essere archiviata ed è relativa all’aggiornamento del piano pandemico, che era fermo al 2006: devono rispondere di omissione did’ufficio. Il trasferimento è legato alla competenza territoriale.anche l’ex numero due dell’Organizzazione mondialeSanità (Oms) Ranieri Guerra e quattro tecnici del ministero ...

