Covid, a Roma il Tribunale dei Ministri archivia l'inchiesta contro il governo Conte (Di mercoledì 8 marzo 2023) Mentre a Bergamo esplode l'inchiesta Covid, il Tribunale dei Ministri ha archiviato la denuncia dei familiari di vittime e rappresentanze sindacali di base che avevano chiesto di indagare sull'esecutivo Conte per la diffusione del virus durante la pandemia. Il motivo è che non sapendo nulla sull'origine della pandemia, è impossibile provare comportamenti dolosi da parte dell'allora maggioranza di governo. archiviato, dunque, il procedimento contro Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese, Roberto Gualtieri e Alfonso Bonafede. "Deve ribadirsi che, soprattutto in una situazione di incertezza come quella sopra descritta non era esigibile da parte degli organi di governo

