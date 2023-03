“Costretta ad andarsene”. Clamoroso UeD, la dama fuori per quello che hanno scoperto su di lei (Di mercoledì 8 marzo 2023) Non è stata una registrazione molto facile l’ultima di Uomini e Donne, infatti una protagonista è stata cacciata da Maria De Filippi. Nella giornata di martedì 7 marzo c’è anche stata la meravigliosa scelta di Federico Nicotera, col tronista che ha deciso di uscire dal programma con la corteggiatrice Carola, come era stato ampiamente previsto da molti telespettatori. Delusione immensa per Alice, che comunque in cuor suo aveva ormai capito che non sarebbe diventata la fidanzata del ragazzo. Ma non ci sono state solamente gioie a Uomini e Donne, infatti c’è stata anche questa protagonista che è stata inevitabilmente cacciata dal dating show per fatti che sembrerebbero abbastanza seri. A rilanciare la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni, il blogger della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, abile sempre a dare in anticipo tutte le informazioni riguardanti UeD. Infatti, era stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) Non è stata una registrazione molto facile l’ultima di Uomini e Donne, infatti una protagonista è stata cacciata da Maria De Filippi. Nella giornata di martedì 7 marzo c’è anche stata la meravigliosa scelta di Federico Nicotera, col tronista che ha deciso di uscire dal programma con la corteggiatrice Carola, come era stato ampiamente previsto da molti telespettatori. Delusione immensa per Alice, che comunque in cuor suo aveva ormai capito che non sarebbe diventata la fidanzata del ragazzo. Ma non ci sono state solamente gioie a Uomini e Donne, infatti c’è stata anche questa protagonista che è stata inevitabilmente cacciata dal dating show per fatti che sembrerebbero abbastanza seri. A rilanciare la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni, il blogger della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, abile sempre a dare in anticipo tutte le informazioni riguardanti UeD. Infatti, era stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FedePiper91 : 'Doveva' Ma non è stata costretta ad andarsene eh! Poteva restare a fare la mamma e poi la nonna #twittamibeautiful - mitch_barbati : La questione stadio Milano è imbarazzante. Specchio di un paese vecchio che non va avanti. Milan e Inter per aver… - Gianfranklin85 : @ParadiseEbbasta @MonicaGardenghi @stanzaselvaggia Vabbè ma chiaro loro ti han fatto vivere in 'paradise' ebbasta!!… -