Cospito, si aggravano le condizioni dell’anarchico (Di mercoledì 8 marzo 2023) Peggiorano le condizioni di salute di Alfredo Cospito. Nei giorni scorsi l’anarchico, al 41 bis e in sciopero della fame da oltre quattro mesi, era stato di nuovo ricoverato in ospedale. In seguito alla decisione della Cassazione, di non revocargli il regime del carcere duro, ha deciso di assumere solo acqua, sale e zucchero ma non gli integratori. Alfredo Cospito prosegue lo sciopero della fame anche in ospedale. Il Tribunale di sorveglianza deciderà il 24 marzo se concedergli i domiciliari “Alfredo ha ancora perso peso, ora pesa 69 chili. Le condizioni di sottopeso si fanno sempre più gravi” ha detto all’avvocato di Cospito, Flavio Rossi Albertini, il medico che questa mattina ha incontrato l’anarchico nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano. “Lo stato di coscienza è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Peggiorano ledi salute di Alfredo. Nei giorni scorsi l’anarchico, al 41 bis e in sciopero della fame da oltre quattro mesi, era stato di nuovo ricoverato in ospedale. In seguito alla decisione della Cassazione, di non revocargli il regime del carcere duro, ha deciso di assumere solo acqua, sale e zucchero ma non gli integratori. Alfredoprosegue lo sciopero della fame anche in ospedale. Il Tribunale di sorveglianza deciderà il 24 marzo se concedergli i domiciliari “Alfredo ha ancora perso peso, ora pesa 69 chili. Ledi sottopeso si fanno sempre più gravi” ha detto all’avvocato di, Flavio Rossi Albertini, il medico che questa mattina ha incontrato l’anarchico nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano. “Lo stato di coscienza è ...

