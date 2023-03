(Di mercoledì 8 marzo 2023) Leggi Anchein una lettera: 'Pronto a morire per far capire cos'è il 41 bis' Al Csm aperta una pratica a tutela dei giudici diIl Csm ha aperto una pratica a tutela di tutti giudici, a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valeriosaitta1 : Già posso immaginare cosa possa statuire la corte costituzionale sul caso #cospito - REstaCorporate : RT @MediasetTgcom24: Cospito, il medico legale: 'Perso peso, la situazione è grave' #cospito - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: Sono 'sempre più gravi le condizioni di sottopeso' di Alfredo #Cospito. Stando a quanto apprende l'AGI, il medico Marco Cro… - tixis : RT @AnnamariaBiello: Il medico dice che Cospito è grave. Bene e se tutti smettessero di mangiare che facciamo, li mandiamo ai domiciliari?!… - Damianodanny1 : Cospito grave, ma determinato ad andare avanti' riferito dal medico condizioni di sottopeso dell'anarchico condann… -

Leggi Anche, la Cassazione rigetta il ricorso contro il 41bis: 'Spero che qualcuno dopo di me proseguirà la lotta' - Anarchici in piazza: 'Assassini' Proteste e critiche L'iniziativa era ...E' quanto riferisce al difensore il, consulente di parte, che ha visitato questa mattina Alfredo. Salgono a 47 le persone denunciate per i disordini dello scorso sabato a Torino, ...Lo ha spiegato il consulentedell'avvocato Flavio Rossi Albertini parlando con il penalista in relazione alle condizioni diche ha incontrato oggi nel padiglione penitenziario dell'...

Cospito, il medico legale: "Perso peso, la situazione è grave" | Il 18 aprile il caso approda alla Corte costituzionale TGCOM

Alfredo Cospito "ha perso ulteriormente peso, da questo punto di vista la situazione si sta facendo grave". Ad affermarlo è il medico legale, consulente di parte della difesa dell'anarchico che si tro ...Alfredo Cospito 'ha ancora perso peso , pesa 69 chilogrammi, le condizioni di sottopeso si fanno sempre più gravi. È lucido, ...