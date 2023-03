Cospito, il legale Rossi Albertini: “Per il medico è sempre più grave. Pesa 68 kg, rifiuta il potassio, andrà avanti” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Alfredo Cospito, le condizioni di salute dell’anarchico torinese di 56 anni in sciopero della fame dal 20 ottobre 2022 per protestare contro il regime di carcere duro, il 41 bis. Ad aggiornare sul suo stato il legale Flavio Rossi Albertini: “Alfredo ha ancora perso peso, ora Pesa 69 chili. Le condizioni di sottopeso si fanno ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Alfredo, le condizioni di salute dell’anarchico torinese di 56 anni in sciopero della fame dal 20 ottobre 2022 per protestare contro il regime di carcere duro, il 41 bis. Ad aggiornare sul suo stato ilFlavio: “Alfredo ha ancora perso peso, ora69 chili. Le condizioni di sottopeso si fanno ... TAG24.

