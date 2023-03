Cos' è successo a Masterchef E io | Edoardo | rivelazione a luci rosse

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 marzo 2023)Franco a Le Iene. Dopo la vittoria di, il cuoco ha raccontato alla trasmissione di Italia Uno il suo esordio. "Ho iniziato in cucina a otto anni", ha esordito ai microfoni nella puntata di martedì 7 marzo. Franco non ha fatto solo lo chef. Tra i tanti lavori quello del barman e del rider. "Ho sempre preso 1300 euro al mese, sia facendo il rider in Germania che il barman in Italia. In bici? Facevo circa 60 chilometri al giorno". Poi la svolta con il talent di cucina: "Qui si vincono 100 mila euro da tassare, ma mi devono ancora arrivare", ha confidato per poi ammettere: "Menomale, almeno li risparmio". Non manca poi la domanda sui tre giudici che lo hanno portato alla vittoria: "Chi è il più bast***?". "Il più esigente - ha raddrizzato il tiro il giovane talento - è sicuramente Bruno Barbieri". Più comprensivi dunque Antonino ...