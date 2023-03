Cos’è la strategia nazionale per la cybersecurity che Baldoni non ha potuto portare a termine (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il documento porta, sin dalla sua intestazione, una data bene impressa nelle pagine web e nei modelli cartacei su cui è stata riportata. 2026. Ci separano altri tre anni da questo traguardo. Considerando che la strategia nazionale per la cybersicurezza è partita da zero, nel 2022, occorrerà capire come andrà avanti e come sarà portata fino in fondo da chi, dopo le dimissioni del direttore Roberto Baldoni, subentrerà a capo dell’ACN. Il rischio più alto che si intravede all’orizzonte, infatti, è che questa strategia non possa trovare più punti d’appoggio, fino all’estremo opposto: che possa essere addirittura sconfessata. È questo il problema principale che pone la questione delle dimissioni di Baldoni. LEGGI ANCHE > Le ultime ore di Baldoni come direttore dell’Agenzia per la ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il documento porta, sin dalla sua intestazione, una data bene impressa nelle pagine web e nei modelli cartacei su cui è stata riportata. 2026. Ci separano altri tre anni da questo traguardo. Considerando che laper la cybersicurezza è partita da zero, nel 2022, occorrerà capire come andrà avanti e come sarà portata fino in fondo da chi, dopo le dimissioni del direttore Roberto, subentrerà a capo dell’ACN. Il rischio più alto che si intravede all’orizzonte, infatti, è che questanon possa trovare più punti d’appoggio, fino all’estremo opposto: che possa essere addirittura sconfessata. È questo il problema principale che pone la questione delle dimissioni di. LEGGI ANCHE > Le ultime ore dicome direttore dell’Agenzia per la ...

