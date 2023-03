"Cosa mi hanno fatto...": il tremendo sfogo di Attilio Romita (Di mercoledì 8 marzo 2023) Di ultim'ore lui se ne intende, visto che ne ha lanciate molte alla conduzione del TG1. Ora la notizia è lui. Stiamo parlando di Attilio Romita, giornalista ed ex-concorrente del Grande Fratello Vip. In un'intervista rilasciata a Nuovo TV, infatti, Romita ha parlato del suo rapporto con la figlia Alessia, la compagna Mimma e dell'esperienza al reality di Canale 5, di cui attacca pesantemente gli autori. Spalleggiando proprio la figlia, il giornalista barese dice: “Mia figlia non voleva vedermi al GF Vip. Aveva ragione lei, mi hanno fatto a pezzi. Alessia ha ancora i nervi tesi, perché ha visto che sono stato trattato malissimo dal programma. Sono arrivato nella Casa da sprovveduto – spiega Attilio - senza il supporto degli ammiratori e senza conoscere gli autori, a differenza dei miei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Di ultim'ore lui se ne intende, visto che ne ha lanciate molte alla conduzione del TG1. Ora la notizia è lui. Stiamo parlando di, giornalista ed ex-concorrente del Grande Fratello Vip. In un'intervista rilasciata a Nuovo TV, infatti,ha parlato del suo rapporto con la figlia Alessia, la compagna Mimma e dell'esperienza al reality di Canale 5, di cui attacca pesantemente gli autori. Spalleggiando proprio la figlia, il giornalista barese dice: “Mia figlia non voleva vedermi al GF Vip. Aveva ragione lei, mia pezzi. Alessia ha ancora i nervi tesi, perché ha visto che sono stato trattato malissimo dal programma. Sono arrivato nella Casa da sprovveduto – spiega- senza il supporto degli ammiratori e senza conoscere gli autori, a differenza dei miei ...

