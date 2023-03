Cosa lega la condanna di Tsikhanouskaya alle mosse bielorusse su Kiev? Risponde Politi (Di mercoledì 8 marzo 2023) “È una brutta notizia evidentemente e, tenendo conto che l’esponente Politica è in contumacia, il governo corre meno rischi di avere una martire: per cui la condanna a 15 anni è un chiaro messaggio diretto non tanto all’interessata, quanto a chi è rimasto in patria”. Così Alessandro Politi, direttore della Nato Defense College Foundation, che Formiche.net ha raggiunto telefonicamente in Lussemburgo, commenta la decisione di un tribunale in Bielorussia che ha condannato la leader dell’opposizione in esilio Svetlana Tsikhanouskaya a 15 anni di carcere dopo un processo in contumacia con l’accusa di aver cospirato per rovesciare il governo. Si tratta dell’ultima mossa in ordine di tempo del governo di Minsk per comprimere il dissenso interno che si era coagulato attorno alla figura dell’ex candidata ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 marzo 2023) “È una brutta notizia evidentemente e, tenendo conto che l’esponenteca è in contumacia, il governo corre meno rischi di avere una martire: per cui laa 15 anni è un chiaro messaggio diretto non tanto all’interessata, quanto a chi è rimasto in patria”. Così Alessandro, direttore della Nato Defense College Foundation, che Formiche.net ha raggiunto telefonicamente in Lussemburgo, commenta la decisione di un tribunale in Bielorussia che hato la leader dell’opposizione in esilio Svetlanaa 15 anni di carcere dopo un processo in contumacia con l’accusa di aver cospirato per rovesciare il governo. Si tratta dell’ultima mossa in ordine di tempo del governo di Minsk per comprimere il dissenso interno che si era coagulato attorno alla figura dell’ex candidata ...

