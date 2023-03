“Cosa ha fatto infuriare i tifosi? Il particolare da scoprire” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una freccia in meno per la Juventus: Moise Kean, il giovane attaccante, è stato squalificato per ben due giornate dal Giudice Sportivo per aver ceduto all’impeto e ottenuto nella partita contro la Roma un cartellino rosso appena quarantuno secondi dopo essere entrato in campo al posto di Cuadrado, un errore che ha costretto la squadra a giocare in inferiorità numerica. Kean salterà, quindi, le prossime partite contro la Sampdoria e l’Inter e tornerà solo dopo la sosta per le Nazionali. La Juve deve ora sperare nel riscatto del giovane attaccante in campo, magari già da domani in Europa League. Nonostante le scuse di Kean ai compagni, già formulate negli spogliatoi dell’Olimpico, l’amaro in bocca dei tifosi per questa mossa azzardata del giovanotto non è passato. Come se non bastasse, la Juve ha dovuto sborsare ben 28 milioni di euro per avere di nuovo Kean tra le sue ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una freccia in meno per la Juventus: Moise Kean, il giovane attaccante, è stato squalificato per ben due giornate dal Giudice Sportivo per aver ceduto all’impeto e ottenuto nella partita contro la Roma un cartellino rosso appena quarantuno secondi dopo essere entrato in campo al posto di Cuadrado, un errore che ha costretto la squadra a giocare in inferiorità numerica. Kean salterà, quindi, le prossime partite contro la Sampdoria e l’Inter e tornerà solo dopo la sosta per le Nazionali. La Juve deve ora sperare nel riscatto del giovane attaccante in campo, magari già da domani in Europa League. Nonostante le scuse di Kean ai compagni, già formulate negli spogliatoi dell’Olimpico, l’amaro in bocca deiper questa mossa azzardata del giovanotto non è passato. Come se non bastasse, la Juve ha dovuto sborsare ben 28 milioni di euro per avere di nuovo Kean tra le sue ...

