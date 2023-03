Cosa è successo dopo il bacio tra Antonino e Ginevra: parla Spinalbese (Di mercoledì 8 marzo 2023) Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini proseguono la loro conoscenza fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. L’ex di Belen, intervistato tra le pagine di Chi Magazine, ha svelato Cosa è accaduto tra di loro dopo il bacio in diretta TV. Cosa è successo dopo il bacio tra Antonino e Ginevra: parla lui Avevo paura che,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 8 marzo 2023)Lamborghini proseguono la loro conoscenza fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. L’ex di Belen, intervistato tra le pagine di Chi Magazine, ha svelatoè accaduto tra di loroilin diretta TV.iltralui Avevo paura che,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Meloni o qualche esponente della destra ha già dato solidarietà a Schlein per le espressioni volgari usate da un su… - trash_italiano : Fedez torna sui social e racconta cosa è successo [PT. 1] - matteosalvinimi : Profonda tristezza per la morte dei due piloti nell’incidente avvenuto questa mattina alle porte di Roma. A nome di… - AndreaSALIERI6 : RT @AndreaSALIERI6: Mettere delle zoccole in parlamento è una brutta cosa. Per l'idea che fai passare, cioè che a fare pompini alla fine ha… - sorakh_13 : @kaelico_ Ooof è stano infatti, un'altra cosa è successo che non mi fa vedere l'immagine in full screen -