"Cosa dovete regalarci": prego? La frase di Chiara Ferragni scatena una bufera (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sempre nel mirino, Chiara Ferragni. Anche quando si spende a favore dei diritti delle donne. E lo fa in una data certo non casuale, oggi mercoledì 8 marzo, la Festa delle donne, appunto. La moglie di Fedez dice la sua sui social, quegli stessi social che hanno raccolto tante critiche contro la coppia, soprattutto nel mese successivo a Sanremo, tra gossip, sparizioni, smentite e tutto quello che è accaduto. Ma tant'è, la Ferragni nelle ultime ore ha pubblicato una story a tema sul suo seguitissimo profilo Instagram. E sul social ha scritto quanto segue: "8 marzo. A tutti gli uomini in ascolto: Se volete regalateci dei fiori oggi, ma ricordatevi di regalarci il vostro rispetto ogni singolo giorno". Una breve frase su sfondo nero che, però, ha diviso seguaci e follower. In molti hanno condiviso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sempre nel mirino,. Anche quando si spende a favore dei diritti delle donne. E lo fa in una data certo non casuale, oggi mercoledì 8 marzo, la Festa delle donne, appunto. La moglie di Fedez dice la sua sui social, quegli stessi social che hanno raccolto tante critiche contro la coppia, soprattutto nel mese successivo a Sanremo, tra gossip, sparizioni, smentite e tutto quello che è accaduto. Ma tant'è, lanelle ultime ore ha pubblicato una story a tema sul suo seguitissimo profilo Instagram. E sul social ha scritto quanto segue: "8 marzo. A tutti gli uomini in ascolto: Se volete regalateci dei fiori oggi, ma ricordatevi diil vostro rispetto ogni singolo giorno". Una brevesu sfondo nero che, però, ha diviso seguaci e follower. In molti hanno condiviso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Voi ora dovete dirmi chi sono queste. Cosa fanno nella vita. Perché rendiamo famosa gente così. Perché sono così fa… - nieddupasqui : RT @mjkobe78: Chissà cosa ci sarà scritto su quella benedetta carta che il buon #Chinè non voleva far avere alla #Juventus. Ho un bel posti… - giovaeffe : Sono l’unico fesso sul carro di cuadrado, questa cosa mi fa impazzire anche perché dovete rassegnarvi al fatto che… - gjsvlle : perché ovviamente per ogni cosa dovete sempre insultare loro che non c'entrano mai un cazzo con i vostri discorsi d… - MenchiLalla : Ragazzi l'unica cosa che dovete urlare è 'dani siamo con te' Sostegno e zero fraintendimenti #oriele -