Cosa chiederò Passanti accoltellati | Sala si rivolge a Piantedosi

"Premetto che è un fatto assolutamente grave e non ho mai detto che non c'è un tema di sicurezza. Quasi tutte le grandi città del mondo vivono questo problema. Ho detto che Milano non è in emergenza. Il tema è che quasi tutte le grandi città del mondo vivono questo tipo di problemi. Non si può far nulla? Si può e si deve fare di più. Subito dopo le elezioni i sindaci di Roma Milano e Napoli hanno chiesto al Viminale un tavolo permanente su sicurezza. Sulla sicurezza diciamo che la colpa è sempre del sindaco, ma le leve sono nelle mani di ministero dell'Interno con polizie e Prefettura. Oggi risentirò il ministro, con il prefetto sono in ovvio contatto da ieri sera avendo passato una notte non serena. Col ministro condividerò la necessità di avere più risorse, più persone in divisa in città". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, sui social.

