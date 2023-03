Cosa c’è dietro l’offensiva retorica di Pechino contro gli Usa (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato lunedì che i recenti problemi economici del Paese sono legati a una campagna statunitense per “contenere” la Cina. Inoltre il suo ministro degli Esteri, Qin Gang, ha detto in conferenza stampa che la guerra in Ucraina è condotta da una “mano invisibile”, oltre a ricordare che il “contenimento e la soppressione della Cina non renderanno grandi gli Stati Uniti”. Insomma, la leadership cinese sembra aver rotto, almeno in questi due episodi, con la tradizionale sobrietà diplomatica che normalmente caratterizzava le figure apicali del governo di Pechino. “I Paesi occidentali – guidati dagli Usa – hanno attuato un contenimento, un accerchiamento e una soppressione a tutto campo contro di noi, ponendo sfide senza precedenti allo sviluppo del nostro Paese”, ha detto Xi secondo il comunicato diffuso dall’agenzia di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato lunedì che i recenti problemi economici del Paese sono legati a una campagna statunitense per “contenere” la Cina. Inoltre il suo ministro degli Esteri, Qin Gang, ha detto in conferenza stampa che la guerra in Ucraina è condotta da una “mano invisibile”, oltre a ricordare che il “contenimento e la soppressione della Cina non renderanno grandi gli Stati Uniti”. Insomma, la leadership cinese sembra aver rotto, almeno in questi due episodi, con la tradizionale sobrietà diplomatica che normalmente caratterizzava le figure apicali del governo di. “I Paesi occidentali – guidati dagli Usa – hanno attuato un contenimento, un accerchiamento e una soppressione a tutto campodi noi, ponendo sfide senza precedenti allo sviluppo del nostro Paese”, ha detto Xi secondo il comunicato diffuso dall’agenzia di ...

