“Cosa andrebbe cambiato al Grande Fratello Vip”, parla Simona Ventura: il consiglio ad Alfonso Signorini (Di mercoledì 8 marzo 2023) Simona Ventura intervistata da TAG24 ha commentato la settima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, svelando che bisognerebbe – secondo il suo punto di vista – cambiare qualCosa. “Cosa andrebbe cambiato al Grande Fratello Vip”, parla Simona Ventura Non saprei che dire sul GF Vip. Trovo Alfonso Signorini molto bravo, tra tutti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 8 marzo 2023)intervistata da TAG24 ha commentato la settima edizione delVip condotta da, svelando che bisognerebbe – secondo il suo punto di vista – cambiare qual. “alVip”,Non saprei che dire sul GF Vip. Trovomolto bravo, tra tutti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Cosa fanno in Australia per prevenire stragi in mare come quelle di #crotone? Anche questo. Ed andrebbe fatto in tu… - blogtivvu : “Cosa andrebbe cambiato al Grande Fratello Vip”, parla Simona Ventura: il consiglio ad Alfonso Signorini - IlPugilista : @SamLammers_ Partiamo dal fatto che il campionato non è finito, quindi senza il -15 saremmo secondi ma andrebbe poi… - villafi : Ricordo ancora cosa fece Hannibal Lecter a quello che era stato scortese. Mi trova perfettamente d'accordo. Hanniba… - thatsnotflavia : Al di là del lol, questo è un sentimento generazionale così comune che andrebbe indagato a livello collettivo. Che… -