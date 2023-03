Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Torino, danni a vetrine e scritte durante corteo anarchico #torino #anarchici #localteam - News24_it : Corteo anarchico: 47 denunce per i disordini a Torino - ChiaraPottini : RT @TgrRaiPiemonte: Scontri e disordini al corteo anarchico a Torino in solidarietà a #Cospito, salgono a 47 i denunciati. 28 i fogli di vi… - TgrRaiPiemonte : Scontri e disordini al corteo anarchico a Torino in solidarietà a #Cospito, salgono a 47 i denunciati. 28 i fogli d… - Trentin0 : Disordini al corteo anarchico di Torino: 28 i fogli di via per manifestanti anche trentini. Divieto di ritorno nel… -

Salgono a 47 le persone denunciate per i disordini dello scorso sabato a Torino, durante ilnazionalein solidarietà con Alfredo Cospito. Ventisette persone sono quelle fermate nelle fasi antecedenti all'inizio della manifestazione, alle quali è stato sequestrato materiale ...Gian Carlo Caselli, 83 anni, ex capo procuratore di Palermo, ha lottato contro la mafia e il terrorismo. Dopo la devastazione di Torino durante ilin solidarietà all'Alfredo Cospito, da cinque mesi in sciopero della fame per protesta contro il 41 bis, riflette: "Il clima di oggi per alcuni profili ricorda quello del pre - ...A Torino è salito a 53 il numero degli identificati e denunciati dopo che undi protesta si ...per il 1° aprile ci sono anche tematiche care in questo periodo al movimento. Come il ...

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Salgono a 47 le persone denunciate per i disordini dello scorso sabato a Torino, durante il corteo nazionale anarchico in solidarietà con Alfredo Cospito. Ventisette persone ...Le nuove rivelazioni sul sabotaggio all’infrastruttura. L’arresto di un altro scafista del naufragio di Cutro. Il caso Cospito. Ecco i fatti della giornata in ...