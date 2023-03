Corteo anarchico, 47 denunce e 28 fogli di via (Di mercoledì 8 marzo 2023) Salgono a 47 le persone denunciate a vario titolo per il Corteo anarchico in solidarietà con Alfredo Cospito, costretto al regime del 41 bis, che sabato pomeriggio ha sfilato per i centro di Torino. 27 persone sono quelle accompagnate in Questura nelle fasi precedenti manifestazione, alle quali è stato sequestrato materiale esplodente e oggetti contundenti (caschi, maschere antigas, martelli, piedi di porco, bombe carte, bastoni, fumogeni, coltelli, petardi, scudi). Altri sono stati individuati e intercettati dagli agenti di polizia durante varie fasi della manifestazione in diverse aree del centro cittadino. Infine, sono 28 i fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Torino, per un periodo variabile da 1 a 3 anni, emessi dal Questore di Torino a mezzo della locale Divisione Polizia Anticrimine, nei ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Salgono a 47 le persone denunciate a vario titolo per ilin solidarietà con Alfredo Cospito, costretto al regime del 41 bis, che sabato pomeriggio ha sfilato per i centro di Torino. 27 persone sono quelle accompagnate in Questura nelle fasi precedenti manifestazione, alle quali è stato sequestrato materiale esplodente e oggetti contundenti (caschi, maschere antigas, martelli, piedi di porco, bombe carte, bastoni, fumogeni, coltelli, petardi, scudi). Altri sono stati individuati e intercettati dagli agenti di polizia durante varie fasi della manifestazione in diverse aree del centro cittadino. Infine, sono 28 idi via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Torino, per un periodo variabile da 1 a 3 anni, emessi dal Questore di Torino a mezzo della locale Divisione Polizia Anticrimine, nei ...

