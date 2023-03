(Di mercoledì 8 marzo 2023) LaFestamercoledì 8 marzo è segnata da una serie di scioperi, tra i quali quello di 24 ore indetto da Cub Trasporti che ha preso il via stamattina alle 8 e 30 e andrà avanti fino alle 17 e poi dalle 20 fino a fine servizio. Ma si tratta anche di unache sarà caratterizzata anche da unche parte da piazzale Ostiense per raggiungere Berbardino da Feltre, attraversando piazza Porta San Paolo, via Marmorata, piazza dell’Emporio, Ponte Sublicio, piazza di Porta Portese, via di Porta Portese, via Girolamo Induno e viale di Trastevere. Una manifestazione molto sentita alla quale si prevede una nutrita partecipazione. Quali sono le variazioni nella viabilità per consentire il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Roma, Fridays for Future in corteo: sciopero globale per il clima #fridaysforfuture #clima #localteam - CorriereCitta : Corteo a Roma per la Giornata Internazionale della Donna oggi: a che ora, dove e strade chiuse - Dee_sastrous : Informazioni e pratiche utili per il corteo di oggi a ROMA: @nonunadimeno #nonunadimenoroma @8marzo - CgilEsteri : ??#8marzo #InternationalWomensDay per tutte le donne del mondo che lottano per i propri diritti e per l'affermazione… - ComunediTrieste : #AvvisoTS Corteo mercoledì 8.3.23 (orario 17-21). Percorso: ?? PARTENZA foro Ulpiano/Cicerone ?? via Giustiniano… -

Quattro anarchici invece sono accompagnati in Questura dopo ile sono stati denunciati anche ... provenienti da altre province d'Italia, come Perugia, Vicenza,, Pisa, Milano, Monza e ...Quattro anarchici invece sono accompagnati in Questura dopo ile sono stati denunciati anche ... provenienti da altre province d'Italia, come Perugia, Vicenza,, Pisa, Milano, Monza e ...Non si spengono i riflettori sui fatti di sabato scorso, in occasione dei disordini legati alanarchico nel centro di Torino per solidarietà verso Alfredo Cospito, recluso al 41 bis. Le ..., ...

Manifestazione oggi 8 marzo a Roma: percorso e bus deviati per lo ... Fanpage.it

Corteo transfemminista a Bologna l'8 marzo, in coincidenza con lo sciopero generale nazionale di 24 ore. Non Una Di Meno ha in programma dalle… Leggi ...Manifestazione di Non Una di Meno oggi, mercoledì 8 marzo, a Roma per lo Sciopero Transfemminista: previsti divieti e deviazioni dei bus a partire ...