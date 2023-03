Corso gratuito di Tesoreria Dinamica per 5 lettori (Di mercoledì 8 marzo 2023) Siamo entusiasti di presentare il Corso del mese per i nostri lettori: la Tesoreria Dinamica. Grazie alla collaborazione con Executy, la Business School con sede a Bologna e Firenze, ogni mese cinque dei nostri lettori avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente a un Corso online di alta qualità. Questo mese il Corso tratterà della Tesoreria Dinamica, un argomento fondamentale per qualsiasi azienda. La gestione della Tesoreria è essenziale per garantire il successo a lungo termine dell’azienda, e il Corso fornirà le conoscenze necessarie per gestire al meglio i flussi finanziari dell’azienda, rapportarsi con gli stakeholder aziendali, i clienti, i fornitori e i dipendenti. Executy con un team ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 8 marzo 2023) Siamo entusiasti di presentare ildel mese per i nostri: la. Grazie alla collaborazione con Executy, la Business School con sede a Bologna e Firenze, ogni mese cinque dei nostriavranno l’opportunità di partecipare gratuitamente a unonline di alta qualità. Questo mese iltratterà della, un argomento fondamentale per qualsiasi azienda. La gestione dellaè essenziale per garantire il successo a lungo termine dell’azienda, e ilfornirà le conoscenze necessarie per gestire al meglio i flussi finanziari dell’azienda, rapportarsi con gli stakeholder aziendali, i clienti, i fornitori e i dipendenti. Executy con un team ...

