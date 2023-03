Coro antisemita dei tifosi della Lazio | la Procura Figc apre un’inchiesta

(Di mercoledì 8 marzo 2023) “So’ laziale e so’ razzista“: comincia così ilcantato daiallo stadio Maradona, dove venerdì scorso si è giocato il match di campionato contro il Napoli. Unbecero, zeppo di luoghi comuni contro gli ebrei e con frasi irripetibili che ironizzano sull’Olocausto e sulla figura di Anna Frank. A testimoniare quanto accaduto un video che ha cominciato a circolare sui social: ora laha deciso di aprire un fascicolo. L’indagine si aggiunge a quella per i cori razzisti contro l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, dopo la richiesta di un supplemento di indagine avanzata martedì dal giudice sportivo che aveva già sanzionato laper il comportamento dei suoicon ...

Il video " diventato immediatamente virale sui social - ritrae circa cento tifosi biancocelesti intonare un ignobilecontro i tifosi della Roma di chiara matrice. Abbonati per leggere ...... pane azzimo, agnellino e festeggi l'Hanukkà ': queste alcune delle parole delintonato dai ...sui social media si sente un gruppo di tifosi biancocelesti intonare cori di contenuto. Già ...\''So' laziale e so' razzista, siamo le camice brune, tu ce fai pena con sta ca... de kippah. C'hai er padre deportato e tu' madre è Anna ...

La Procura della FIGC, riporta Gazzetta.it, ha aperto un’indagine su cori di matrice antisemita da parte di tifosi della Lazio venerdì scorso, prima della sfida contro il Napoli.La Procura FIGC ha aperto un'indagine dopo la partita di venerdì scorso allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta tra Napoli e Lazio.