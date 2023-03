(Di mercoledì 8 marzo 2023) Hanno intonatopoco prima di entraredi, il Maratona, dove si è tenuto il match-Roma, venerdì scorso. ‘Esibizioni’ che sono state immortalate su video che hanno fatto il giro dei social, primo tra tutti Tik Tok. Un comportamento che proprio non è andato giù alla Federazione italiana gioco calcio, la cui Procura ha aperto un fascicolo di indagine.laziali nel mirinoA essere finiti nel mirinoè un gruppo dilaziali, un centinaio sembrerebbe, che poco prima di entrare per assistere alla partita del campionato di serie A, hanno intonato. Un accertamento che si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Lazio, cori shock antisemiti dei tifosi a Napoli: 'Romanista sei un rabbino, c'hai il padre deportato e tua madre… - sportface2016 : +++Cori antisemiti dei tifosi della #Lazio al Maradona di Napoli, la Procura #Figc apre un'indagine+++#NapoliLazio - CorriereCitta : Cori antisemiti dei tifosi della Lazio allo stadio di Napoli: la Figc apre un’inchiesta - daniyungbludd : RT @sportface2016: +++Cori antisemiti dei tifosi della #Lazio al Maradona di Napoli, la Procura #Figc apre un'indagine+++#NapoliLazio - asusual01 : RT @CalcioFinanza: Cori antisemiti dei tifosi della Lazio, la Procura FIGC apre una indagine -

Abbonati per leggere anche Leggi anchedei laziali a Napoli: "So' razzista, c'hai er padre deportato e tu' madre è Anna Frank, romanista rabbino"a Napoli. La Procura della Figc ha aperto un'indagine sudi matrice antisemita da parte di tifosi della Lazio allo stadio Maradona, dopo Napoli - Lazio di venerdì scorso. A dirlo ...La Procura della Figc, apprende l'Ansa, ha aperto un'indagine sudi matrice antisemita da parte di tifosi della Lazio allo stadio Maradona, dopo Napoli - Lazio di venerdi' scorso. Isono stati intonati, fuori dagli spalti, da un centinaio di tifosi della Lazio, come emerge da alcuni video pubblicati sui social. L'indagine si aggiunge a quella richiesta ieri dal giudice ...

Cori antisemiti, la procura Figc apre un’inchiesta sui tifosi della Lazio La Gazzetta dello Sport

L’inchiesta si aggiunge a quella richiesta ieri dal giudice sportivo dopo i cori contro Osimhen, avvenuti però durante la partita al Maradona ...La Procura della FIGC, riporta 'Gazzetta.it', ha aperto un’indagine su cori di matrice antisemita da parte di tifosi della Lazio ...