Cori antisemiti a Napoli | la procura indaga sui tifosi della Lazio

ROMA - La Procura della Figc ha aperto un'indagine sudi matrice antisemita da parte di tifosi della Lazio allo stadio Maradona, dopo Napoli - Lazio di venerdì scorso. Isarebbero stati intonati, fuori dagli spalti, da un centinaio di tifosi della Lazio, come emerge da alcuni video pubblicati sui social. L'indagine si aggiunge a quella richiesta ieri dal giudice ...L'indagine si aggiunge a quella richiesta ieri dal giudice sportivo della serie A suicontro Osimhen (il giudice Gerardo mastrandrea aveva già inflitto 15 mila euro di multa alla Lazio per il ...Già lo scorso novembre, dopo che la Curva Nord proprio in occasione del derby della capitale aveva intonato, il club biancoceleste era stato sanzionato con una multa. Tutta la Serie A ...

Cori antisemiti, la procura Figc apre un’inchiesta sui tifosi della Lazio La Gazzetta dello Sport

Aperta un'indagine su una parte dei laziali presenti allo stadio Maradona nel match andato in scena lo scorso venerdì ...«So laziale e so razzista…siamo le camice brune… tu ce fai pena con sta caz** de kippah». Inizia così il pessimo coro intonato da alcuni ...