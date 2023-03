Coppia uccisa a Serranova, confessa il fratello dell'uomo: ipotesi lite per eredità (Di mercoledì 8 marzo 2023) È stato sottoposto a fermo con l'accusa di duplice omicidio e porto illegale d'arma da sparo Cosimo Calò, fratello di Antonio Calò, l'uomo ucciso a fucilate mercoledì scorso insieme alla moglie Caterina all'interno della loro abitazione di Serranova, nel Brindisino. Lo si apprende da fonti investigative. Cosimo, con il figlio Vincenzo, la cui posizione è ancora al vaglio degli inquirenti, si trova nella caserma dei carabinieri a San Vito dei Normanni. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 marzo 2023) È stato sottoposto a fermo con l'accusa di duplice omicidio e porto illegale d'arma da sparo Cosimo Calò,di Antonio Calò, l'ucciso a fucilate mercoledì scorso insieme alla moglie Caterina all'internoa loro abitazione di, nel Brindisino. Lo si apprende da fonti investigative. Cosimo, con il figlio Vincenzo, la cui posizione è ancora al vaglio degli inquirenti, si trova nella caserma dei carabinieri a San Vito dei Normanni.

