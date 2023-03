Coppia trova cagnolina randagia affamata in strada, la porta a casa e si accorge che è gravida (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ci sono tantissimi cani che vivono in strada tentando di sopravvivere. Grazie al cielo al mondo ci sono delle persone buone che desiderano fare tutto il possibile per dare a questi animali cibo e calore. ShutterstockMa quando una cagnolina randagia ha chiesto a una Coppia un po’ di avanzi, ha ricevuto molto più di quanto avrebbe potuto immaginare. Il mese scorso, Jacks Anderson e sua moglie si sono fermati in un nuovo posto per pranzo. Lì, hanno ricevuto una visitatrice inaspettata, una cagnolina randagia che guardava il loro cibo affamata. Leggi di più: cagnolina randagia trova una nuova casa – è commovente vederla entrare. Leggi di più: cagnolina ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ci sono tantissimi cani che vivono intentando di sopravvivere. Grazie al cielo al mondo ci sono delle persone buone che desiderano fare tutto il possibile per dare a questi animali cibo e calore. ShutterstockMa quando unaha chiesto a unaun po’ di avanzi, ha ricevuto molto più di quanto avrebbe potuto immaginare. Il mese scorso, Jacks Anderson e sua moglie si sono fermati in un nuovo posto per pranzo. Lì, hanno ricevuto una visitatrice inaspettata, unache guardava il loro cibo. Leggi di più:una nuova– è commovente vederla entrare. Leggi di più:...

