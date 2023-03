Coppa del Mondo di Scherma, 24 spadisti per le gare in Ungheria (Di mercoledì 8 marzo 2023) La spada maschile e femminile ritorna protagonista sulle pedane del massimo circuito. Da venerdì 10 a domenica 12 marzo, infatti, andrà in scena il Grand Prix di Budapest (Ungheria). Sono ben 24, equamente suddivisi tra uomini e donne, gli atleti convocati dal responsabile d’arma Dario Chiadò per la trasferta magiara. Azzurri in gara e programma spadisti – Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Federico Vismara, Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Enrico Piatti Spadiste – Rossella Fiamingo, Alessandra Bozza, Federica Isola, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Eleonora De Marchi, Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Alessia Pizzini, Gaia Traditi Venerdì 10 marzo – Fase a gironi e tabellone di qualificazione spada ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 marzo 2023) La spada maschile e femminile ritorna protagonista sulle pedane del massimo circuito. Da venerdì 10 a domenica 12 marzo, infatti, andrà in scena il Grand Prix di Budapest (). Sono ben 24, equamente suddivisi tra uomini e donne, gli atleti convocati dal responsabile d’arma Dario Chiadò per la trasferta magiara. Azzurri in gara e programma– Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Federico Vismara, Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Enrico Piatti Spadiste – Rossella Fiamingo, Alessandra Bozza, Federica Isola, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Eleonora De Marchi, Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Alessia Pizzini, Gaia Traditi Venerdì 10 marzo – Fase a gironi e tabellone di qualificazione spada ...

