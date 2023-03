Controlli nel napoletano, 17enne trovato con coltello di 20 cm (Di mercoledì 8 marzo 2023) Controlli nel napoletano: 17enne trovato a Volla con coltello a scatto di 20 cm, controllate anche 75 persone e 62 veicoli Controlli nel napoletano. I Carabinieri della compagnia di Torre del Greco insieme ai militari del reggimento Campania hanno effettuato un servizio a largo raggio in città con Controlli e perquisizioni. Durante le operazioni i Carabinieri hanno denunciato un ragazzo del 2006 incensurato. Il giovane è stato trovato a Volla in via Lufrano ed è stato perquisito. Nelle sue tasche un coltello a scatto di 20 centimetri che è costato il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Denunciati per tentato furto anche un 46enne e una 43enne di Acerra. I carabinieri li hanno sorpresi in un ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023)nela Volla cona scatto di 20 cm, controllate anche 75 persone e 62 veicolinel. I Carabinieri della compagnia di Torre del Greco insieme ai militari del reggimento Campania hanno effettuato un servizio a largo raggio in città cone perquisizioni. Durante le operazioni i Carabinieri hanno denunciato un ragazzo del 2006 incensurato. Il giovane è statoa Volla in via Lufrano ed è stato perquisito. Nelle sue tasche una scatto di 20 centimetri che è costato il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Denunciati per tentato furto anche un 46enne e una 43enne di Acerra. I carabinieri li hanno sorpresi in un ...

