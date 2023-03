Contro la violenza sulle donne manifestazioni e sciopero generale Le iniziative per l'8 marzo, Puglia compresa (Di mercoledì 8 marzo 2023) Giornata internazionale della donna. Non festa o non solo festa. Non solo mimosa (foto: tratta da Pianeta mamma). L’8 marzo in Italia, compresa la Puglia, è fatto anche di rivendicazioni. In particolare Contro la violenza sulle donne. Varie manifestazioni nelle città e sciopero generale. Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Le iniziative e le dichiarazioni per l’8 marzo, giornata internazionale della donna. La consigliera di Parità, Lella Ruccia: Una dichiarazione dell’avv. Lella Ruccia, consigliera regionale di parità della Regione Puglia: “Il mondo cambia? Serve un cambiamento per le donne e i loro diritti? Sono ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 8 marzo 2023) Giornata internazionale della donna. Non festa o non solo festa. Non solo mimosa (foto: tratta da Pianeta mamma). L’8in Italia,la, è fatto anche di rivendicazioni. In particolarela. Varienelle città e. Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Lee le dichiarazioni per l’8, giornata internazionale della donna. La consigliera di Parità, Lella Ruccia: Una dichiarazione dell’avv. Lella Ruccia, consigliera regionale di parità della Regione: “Il mondo cambia? Serve un cambiamento per lee i loro diritti? Sono ...

