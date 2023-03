Contraccezione gratuita: Regno Unito, Francia e Belgio i migliori in Ue. L’Italia non fa ancora abbastanza: solo tre Regioni si sono attivate (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’Italia non fa ancora abbastanza per migliorare l’accesso alla Contraccezione e la diffusione dei contraccettivi. Secondo l’Atlante di EPF (Forum europeo per i diritti sessuali riproduttivi) che, ogni anno, dà un punteggio ai 46 Stati dell’Eurozona, la posizione del nostro Paese in classifica, invece di migliorare è addirittura leggermente peggiorata: dal 59,3% di punteggio al 57,3 per cento. Nel 2023 i Paesi con il punteggio più alto, ben colorati di verde, sono stati ancora una volta Regno Unito, Francia e Belgio, seguiti da Lussemburgo, Svezia e Irlanda. In fondo alla lista, colorati di rosso, troviamo Polonia. Bosnia-Erzegovina e Ungheria, dove l’accesso alla Contraccezione è molto difficile. Tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023)non faper migliorare l’accesso allae la diffusione dei contraccettivi. Secondo l’Atlante di EPF (Forum europeo per i diritti sessuali riproduttivi) che, ogni anno, dà un punteggio ai 46 Stati dell’Eurozona, la posizione del nostro Paese in classifica, invece di migliorare è addirittura leggermente peggiorata: dal 59,3% di punteggio al 57,3 per cento. Nel 2023 i Paesi con il punteggio più alto, ben colorati di verde,statiuna volta, seguiti da Lussemburgo, Svezia e Irlanda. In fondo alla lista, colorati di rosso, troviamo Polonia. Bosnia-Erzegovina e Ungheria, dove l’accesso allaè molto difficile. Tra ...

