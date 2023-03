Continua la preparazione del Napoli a Castel Volturno | assente Osimhen

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ilha svolto una seduta di allenamento mattutina a, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri prepareranno il match contro l'Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da esercitazione di possesso palla. Successivamente partita a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura di seduta con sviluppi offensivi e conclusioni in porta. Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto lavoro differenziato per un risentimento.in permesso dalla Società.