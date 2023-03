Conte vuole tornare in Italia, ma Inter e Juventus non possono permetterselo. Il Milan sì… | Primapagina (Di mercoledì 8 marzo 2023) 2023-03-08 00:15:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: È pensiero diffuso che l’esito di Tottenham-Milan possa decidere il futuro di Conte sulla panchina degli Spurs. Può essere, come anche potrebbe essere che ad alimentare la suggestione del suo prossimo rientro in Italia sia proprio l’incrocio con un grande rivale del suo passato, da calciatore prima e da allenatore poi, oltre trent’anni di sfide, gran parte dei quali proprio a incrociare la sciabola con Paolo Maldini, totem rossonero e compagno di Nazionale. I due sono sempre stati amici. C’è chi pensa a Conte per il dopo Inzaghi, e ipotizza suggestivi scenari di mercato, ma forse dimentica perché Conte è finito a Londra. Quel suo rompere il contratto con un anno di anticipo perché la ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 8 marzo 2023) 2023-03-08 00:15:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: È pensiero diffuso che l’esito di Tottenham-possa decidere il futuro disulla panchina degli Spurs. Può essere, come anche potrebbe essere che ad alimentare la suggestione del suo prossimo rientro insia proprio l’incrocio con un grande rivale del suo passato, da calciatore prima e da allenatore poi, oltre trent’anni di sfide, gran parte dei quali proprio a incrociare la sciabola con Paolo Maldini, totem rossonero e compagno di Nazionale. I due sono sempre stati amici. C’è chi pensa aper il dopo Inzaghi, e ipotizza suggestivi scenari di mercato, ma forse dimentica perchéè finito a Londra. Quel suo rompere il contratto con un anno di anticipo perché la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Agli atti dell’inchiesta gli sms di Zaccardi, tecnico del ministro. Poco dopo lo scoppio della pandemia, spiega gli… - LaVeritaWeb : Gli uomini di Max pronti a tutto per boicottare l’indagine in Aula. Sanno che Italia viva vuole la presidenza per c… - ultimora_pol : Naufragio migranti, Giuseppe #Conte: 'Questa è una tragedia: non rispondo a chi vuole meschinamente strumentalizzar… - SnekZ22 : @YvanGoSlow24 Mourinho vuole Deco e Carvalho? Branca prende Lucio e Sneijder dandogli la squadra del triplete. Ora… - MeleoFernando : @barbarab1974 @UNKNOWN_BAD4 L'ergastolo per quel governo, Conte e Speranza, non basta. Ci vuole di più. -