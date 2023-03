(Di mercoledì 8 marzo 2023) Iniziano a girare diversi rumors secondo cui Antoniovorrebbe tornare. Tuttavia, loappare piuttosto, considerando l’attuale situazione del club nerazzurro. RITORNO DI FIAMMA – Da Londra giungono voci riguardanti il futuro di Antonio. Il tecnico italiano non si trova bene al Tottenham, e sta pensando di tornare in patria. E avrebbe addirittura sondato il terreno per un eventuale ritorno. Unoa dir poco clamoroso e inimmaginabile, considerando il brusco addio dopo lo Scudetto del 2021. E soprattutto abbastanza improbabile, per duesostanziali.non è Inzaghi, in tutti i sensi NODO INGAGGIO – A rendere difficile una seconda vita di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Francesco Boccia, probabile nuovo capogruppo Pd al Senato, dice che bisogna distinguere tra le posizioni di Salvini… - fattoquotidiano : Firenze, al corteo antifascista ci sono Dem e M5S. Conte: “Ben venga dialogo con nuovo vertice Pd, ma competizione… - ultimora_pol : Naufragio migranti, Giuseppe #Conte: 'Doveroso che anche Meloni, siccome è lei la responsabile del governo, faccia… - internewsit : Conte di nuovo all'Inter? Uno scenario irrealizzabile, per due motivi - - marcogiorgi67 : @matteorenzi Stavi andando bene , poi la tua ossessione ha preso campo e di nuovo ad attaccare Conte che non c’entr… -

Di, anche quando ha cominciato da seconda voce in telecronaca come me, a La7, ho sempre ... Sento dire che c'è allo studio unsistema in cui il miglior collegamento tra Var e direttore di ...Durante l'evento PAOLOregalerà al pubblico uno spettacolo, esibendosi con la speciale scaletta, con cinque brani diversi, presentata per la prima volta durante il concerto alla Scala. L'...Antoniosi prepara a sfidare il Milan nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Unassaggio d'Italia per il tecnico salentino che da qualche settimana sembra aver espresso con forza ...

Conte, un nuovo stop dopo l'intervento: torna in Italia per la convalescenza La Gazzetta dello Sport

Una nuova data si aggiunge al tour di Paolo Conte, che domenica 9 luglio si esibirà in Piazza San Marco, a Venezia, a distanza di 14 anni dal concerto del 31 luglio 2009 insieme all'Orchestra Sinfonic ...Non solo l’Inter, anche un’altra big si inserisce per Antonio Conte: nuova beffa per la Juventus La Juventus ha frenato nuovamente in campionato perdendo 1-0 all’Olimpico… Leggi ...