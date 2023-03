Constantine 2, Keanu Reeves più scettico dopo l'incontro con James Gunn: "Non so se lo faremo" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nonostante l'incontro con James Gunn ai DC Studios, Keanu Reeves non è sicuro che il sequel verrà realizzato. Qualche giorno fa vi riportavamo la notizia dell'incontro tra Keanu Reeves e James Gunn a proposito di Constantine 2, progetto che è tornato prepotentemente di moda e che Warner sta sviluppando. Tuttavia, Reeves non è sicuro che verrà realizzato. Intervistato brevemente da ComicBook sull'argomento, Keanu Reeves è apparso molto più scettico rispetto alle sue precedenti dichiarazioni: "Speravo si facesse, ma non lo sappiamo", ha dichiarato. "Comunque sì, ci stiamo provando". Pur essendo stato confermato, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nonostante l'conai DC Studios,non è sicuro che il sequel verrà realizzato. Qualche giorno fa vi riportavamo la notizia dell'traa proposito di2, progetto che è tornato prepotentemente di moda e che Warner sta sviluppando. Tuttavia,non è sicuro che verrà realizzato. Intervistato brevemente da ComicBook sull'argomento,è apparso molto piùrispetto alle sue precedenti dichiarazioni: "Speravo si facesse, ma non lo sappiamo", ha dichiarato. "Comunque sì, ci stiamo provando". Pur essendo stato confermato, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : Constantine: per Keanu Reeves, il sequel probabilmente non si farà - Asgard_Hydra : Constantine: Keanu Reeves dubbioso sullo sviluppo del sequel - badtasteit : #Constantine2: Keanu Reeves ha parlato con James Gunn, ma non sa se il film si farà - girlsongraves : john constantine bisessuale anche nel film keanu guardami negli occhi keanu combatti per noi - Valenti55923772 : RT @Keanu_Reeves_IT: Keanu Reeves non molla: Constantine 2 è ancora vivo, la conferma di Warner Bros -