Coniugi uccisi nel brindisino | svolta nelle indagini Il fratello dell' uomo iscritto nel registro degli indagati

svolta nelle indagini sul duplice omicidio di Tonino Calò e Caterina Martucci, i Coniugi ammazzati a fucilate nella loro casa a Serranova, in contrada Canali, nel brindisino: è stato accompagnato nella caserma dei carabinieri di San Vito dei Normanni il fratello della vittima, Cosimo Calò, assistito dall'avvocato Carmela Roma del foro di Brindisi.

