Coniugi uccisi a Serranova | fermato un fratello del marito Carabinieri

Secondo l'accusa Cosimo Calò uccise con due fucilate la cognata e con un colpo di fucile il fratello. Le indagini per il duplice omicidio di Srranova, contrada di Carovigno, si sono evolute con il fermo ad opera dei Carabinieri.

