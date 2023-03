Coniugi uccisi a Brindisi, fermato per duplice omicidio il fratello della vittima (Di mercoledì 8 marzo 2023) Coniugi uccisi a Brindisi ultime notizie. Dopo settimane di audizioni e perquisizioni, è arrivata la svolta nell’inchiesta per il duplice omicidio dei Coniugi uccisi a Serranova, frazione del comune di Carovigno, in provincia di Brindisi. E’ stato sottoposto in queste ore a fermo il fratello della vittima, Cosimo. L’uomo è accusato di duplice omicidio e ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023)ultime notizie. Dopo settimane di audizioni e perquisizioni, è arrivata la svolta nell’inchiesta per ildeia Serranova, frazione del comune di Carovigno, in provincia di. E’ stato sottoposto in queste ore a fermo il, Cosimo. L’uomo è accusato die ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romatoday : Coniugi uccisi a fucilate: fermato per omicidio il fratello della vittima - PalermoToday : Coniugi uccisi a fucilate: fermato per omicidio il fratello della vittima - ReneeRZ6 : RT @Ingrid06506718: Come è brutta la demenza senile soprattutto se colpisce persone non così anziane… IVORIANO CARA MINEO UCCISI DUE CONIU… - repubblica : Coniugi uccisi nel Brindisino, fermato per il duplice omicidio un fratello della vittima: il movente legato a un'er… - AntennaSud : Ore 13 – Coniugi uccisi a Serranova: in corso interrogatorio del fratello della vittima -