Congedo mestruale in tutte le scuole. La Rete degli Studenti Medi denuncia la mancanza di tutela per le studentesse (Di mercoledì 8 marzo 2023) In occasione dell'8 Marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne, la Rete degli Studenti Medi ha affisso manifesti davanti alle scuole del Paese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Internazionale : Per molte donne le mestruazioni sono causa di dolori invalidanti, ma la legge non riconosce questa sofferenza. Ment… - AurororaOliva : RT @ninastarita: Non ce ne frega un cazzo dei vostri messaggi del cazzo e delle mimose glitterate. Dateci gli assorbenti gratis, il congedo… - ragusaoggi : Lo ha deciso l'accademia delle Belle Arti di Catania ed è la prima accademia in Italia fra le 145 istituzioni del s… - marymerish88 : RT @ninastarita: Non ce ne frega un cazzo dei vostri messaggi del cazzo e delle mimose glitterate. Dateci gli assorbenti gratis, il congedo… - sono_farmaci : Il congedo mestruale è una cagata pazzesca. -