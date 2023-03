Congedo di paternità, se serve una legge per obbligare i padri a fare la loro parte allora ben venga (Di mercoledì 8 marzo 2023) Vorrei che ci fosse meno bisogno della legge e più rispetto. Quando mettere su famiglia è un fatto a due, è sempre necessario obbligare il papà, il marito, il compagno, il maschio a prendersi cura di un’avventura o più semplicemente che faccia la sua parte. Si fa per lui (per entrambi), che al lavoro in pausa caffè si presenterà sfatto da una notte insonne meno virile di una notte brava, che salterà il torneo di calcetto aziendale perché c’è il pediatra a quell’ora. Non è solo questione di soldi, ma responsabilità. C’è bisogno della legge per capire che vivere la nascita dal primo attimo è meraviglioso? C’è bisogno della legge per smettere di sentir declinare “mammo” un papà che fa la sua parte di padre? Se serve allora va bene, le regole servono e ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Vorrei che ci fosse meno bisogno dellae più rispetto. Quando mettere su famiglia è un fatto a due, è sempre necessarioil papà, il marito, il compagno, il maschio a prendersi cura di un’avventura o più semplicemente che faccia la sua. Si fa per lui (per entrambi), che al lavoro in pausa caffè si presenterà sfatto da una notte insonne meno virile di una notte brava, che salterà il torneo di calcetto aziendale perché c’è il pediatra a quell’ora. Non è solo questione di soldi, ma responsabilità. C’è bisogno dellaper capire che vivere la nascita dal primo attimo è meraviglioso? C’è bisogno dellaper smettere di sentir declinare “mammo” un papà che fa la suadi padre? Seva bene, le regole servono e ci ...

8 marzo 2023. I passi da fare Non va quando l'ultima riforma del 2022 ha portato i giorni di congedo di paternità obbligatoria ad appena 10, facendoli passare come una grande conquista. Non va quando le aziende ai colloqui di ... Nuovo Codice degli Appalti. Silvestrini: 'L'obbligo di garantire pari opportunità di genere derubricato a possibilità' ... promuovere e incentivare le start up e le imprese a conduzione femminile (pensiamo al recente bando per l'accesso la Fondo Impresa Femminile); introdurre un congedo di paternità obbligatorio ... Mobilità e Graduatoria interna 2023, come si valuta il servizio pre - ruolo e quello su sostegno 151/2001 (congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale, congedi per la malattia del figlio), sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti; il servizio prestato nelle ... Non va quando l'ultima riforma del 2022 ha portato i giorni didiobbligatoria ad appena 10, facendoli passare come una grande conquista. Non va quando le aziende ai colloqui di ...... promuovere e incentivare le start up e le imprese a conduzione femminile (pensiamo al recente bando per l'accesso la Fondo Impresa Femminile); introdurre undiobbligatorio ...151/2001 (di maternità,diparentale, congedi per la malattia del figlio), sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti; il servizio prestato nelle ... Congedo parentale facoltativo 2023: quanto spetta lentepubblica.it